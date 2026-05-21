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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y Donald Trump Jr. caminan por el jardín sur hacia la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de mayo de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump y Donald Trump Jr. caminan por el jardín sur hacia la Casa Blanca en Washington, DC, el 3 de mayo de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que tratará de ir a la boda de su hijo mayor, aunque cae en “mal momento” debido a la guerra con Irán.

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