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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One para partir de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe “una conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

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