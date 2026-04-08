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El presidente estadounidense Donald Trump, durante una rueda de prensa sobre Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente estadounidense Donald Trump, durante una rueda de prensa sobre Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la OTANno estuvo ahí” cuando la necesitó y que “no estará” cuando la vuelva a necesitar, luego de recibir en la Casa Blanca al secretario general de la alianza, Mark Rutte.

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