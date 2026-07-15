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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

La policía migratoria estadounidense (ICE) debe continuar con sus controles en carretera para luchar contra la inmigración ilegal, afirmó este miércoles el presidente Donald Trump, luego de la suspensión de esa práctica tras la muerte de dos indocumentados.

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