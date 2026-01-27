Trump dice que la secretaria de Seguridad Nacional no renunciará tras tiroteo de Minnesota

Escucha la noticia
Trump dice que la secretaria de Seguridad Nacional no renunciará tras tiroteo de MinnesotaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este martes la labor de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, muy cuestionada por su papel tras el tiroteo mortal en Minnesota que acabó con la vida de Alex Pretti, y aseguró que no va a renunciar a su cargo.
“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump a preguntas de la prensa antes de dirigirse a Iowa a un acto que se incluye ya en la campaña de las elecciones de medio mandato.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Gobernador de Minnesota denuncia “otro tiroteo atroz” por agentes federales de EE.UU.
La gestión de la crisis de Minnesota por parte de Noem es objeto de polémica ya que en su primera comparecencia el sábado después de conocerse la muerte de Pretti, la segunda de un ciudadano norteamericano por disparos de agentes federales en lo que va de año, acusó a la víctima, que falleció por disparos de agentes de inmigración, de “terrorismo doméstico”.
Esto llevó a los demócratas a iniciar una campaña para lograr la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional que, aunque tiene pocos visos de prosperar por no ser una propuesta que cuente con respaldo republicano, sí supone un gesto claro de descontento hacia la política migratoria de la administración Trump.
Noem quedó retratada ante la opinión pública como símbolo de la posición más dura en el despliegue de las tropas en Minnesota, ya que el propio Trump ha matizado su postura al enviar a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Mineápolis desde hace tres semanas.
La conmoción por la gravedad de lo sucedido en Minnesota alcanzó también a las filas republicanas, desde las que algunos de sus miembros, entre ellos el gobernador republicano Greg Abbott o el congresista Ted Cruz, exigieron una investigación profunda e independiente sobre la muerte de Pretti.
TE PUEDE INTERESAR
- Indignación en Minnesota: agentes del ICE irrumpen en casa de ciudadano sin orden judicial
- Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota y enviar militares para sofocar protestas contra el ICE
- Agente de ICE dispara en la pierna a una persona en Mineápolis al intentar arrestarlo
- Dimiten seis fiscales de Minnesota ante presión en caso de mujer muerta por agente de ICE
Contenido sugerido
Contenido GEC