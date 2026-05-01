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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el actual alto el fuego en la guerra con Irán le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Oriente Medio, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

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