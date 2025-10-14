El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei, a la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), da la bienvenida al presidente argentino, Javier Milei, a la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 14 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
/ WILL OLIVER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que la victoria electoral de Milei en Argentina sería “muy importante”
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que la victoria electoral de Milei en Argentina sería “muy importante”

Trump dice que la victoria electoral de Milei en Argentina sería “muy importante”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , aseguró este martes que una victoria electoral este mes del presidente argentino, , sería “muy importante” y algo que “está vigilando el mundo”.

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el argentino ha tenido “una cerrera increíble” y que confía en que “va a ganar esta elección”, por lo que le ofreció su “apoyo absoluto”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump exige que Hamás entregue los cuerpos de rehenes israelíes que continúan en Gaza

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, y su partido de La Libertad Avanza se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El programa de reformas económicas del podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías suficientes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei. Foto: EFE/Archivo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei. Foto: EFE/Archivo

Según Trump, Milei “heredó un lío” y consideró que el apoyo de su Administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su se debe a que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país” y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Dominado por la euforia, el presidente argentino, Javier Milei, ofreció este lunes 6 de octubre un concierto de rock en Buenos Aires, junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC