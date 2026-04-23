El presidente estadounidense, Donald Trump, en los últimos tiempos enfrentado con el Gobierno británico, cree que la visita del rey Carlos III a Estados Unidos, prevista a partir del próximo lunes, ayudará a reparar las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido.

En una entrevista con la cadena pública británica BBC publicada este jueves, durante la que fue preguntado si la visita del monarca podrá reparar las relaciones, el mandatario respondió: “Absolutamente. Es un hombre fantástico. La respuesta es que sí”.

Trump no ha ahorrado críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, algunas humillantes, pero en la entrevista señaló que cree que el gobernante aún está a tiempo de “recuperarse”, siempre que cumpla dos condiciones.

“Si abre el mar del Norte (a la explotación petrolera) y refuerza sus políticas de emigración, lo que actualmente no está haciendo, entonces puede recuperarse”, dijo el inquilino de la Casa Blanca.

El Gobierno británico congeló la exploración de nuevos yacimientos en el mar del Norte el pasado noviembre, aunque no paralizó la explotación de pozos ya existentes, y la crisis en el golfo Pérsico ha hecho que algunas voces pidan ahora revisar esa decisión.

Sin que quede claro por qué -más allá de su antipatía por las medidas de protección ambiental-, Trump ha criticado en numerosas ocasiones esta moratoria británica a las exploraciones.

El rey Carlos III (i) y el presidente de EE.UU., Donald Trump, se dirigen de carroza a Windsor. Foto: EFE/EPA/SSgt Donald C TODD/Ministerio británico de Defensa

La gestión de la inmigración por parte del Reino Unido -que no se caracteriza por su laxitud, ya que se ha endurecido mucho con el actual Gobierno- ha sido también blanco de repetidos ataques por parte de Trump, que acusa a Starmer de excesiva tolerancia y suele calificar a Londres como “una ciudad irreconocible” por la cantidad de inmigrantes.

Pero hay más cuestiones que tienen a Trump enfrentado con Starmer, como la negativa del Gobierno británico a sumarse a la guerra contra Irán, primero, y a formar parte de una eventual misión naval internacional para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz.

Trump dijo hoy a la BBC que “no necesitaba (a los británicos) en absoluto”, pero “quería ver si se involucrarían o no (porque era) más como un test”. Y concluyó: “Debieron estar ahí”.

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