Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor. (Foto de Kirsty Wigglesworth / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor. (Foto de Kirsty Wigglesworth / AFP).
/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, en los últimos tiempos enfrentado con el Gobierno británico, cree que la visita del rey Carlos III a Estados Unidos, prevista a partir del próximo lunes, ayudará a reparar las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido.

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