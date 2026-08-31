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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas, el 28 de agosto de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el Gobierno iraní está sumido en un “caos total” y es “incapaz” de representar a una nación “fallida”, horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

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