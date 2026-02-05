Trump dice que líderes latinoamericanos son “astutos” al mandar a su “gente mala” a Estados Unidos

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton de Washington, D.C., el 5 de febrero de 2026. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton de Washington, D.C., el 5 de febrero de 2026. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

El presidente de Estados Unidos, Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton de Washington, D.C., el 5 de febrero de 2026. (Foto: SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Trump, habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton de Washington, D.C., el 5 de febrero de 2026. (Foto: SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

Donald Trump declaró este jueves que los líderes latinoamericanos son “astutos” al mandar a su “gente mala” a Estados Unidos, durante un desayuno en Washington.

