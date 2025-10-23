El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que lo primero que le preguntará a su homólogo chino, Xi Jinping, será por el tráfico de fentanilo. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / SUO TAKEKUMA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que lo primero que le preguntará a su homólogo chino, Xi Jinping, será por el tráfico de fentanilo.
Trump dice que lo primero que tratará con Xi la semana próxima es el tráfico de fentanilo
Trump dice que lo primero que tratará con Xi la semana próxima es el tráfico de fentanilo

Trump dice que lo primero que tratará con Xi la semana próxima es el tráfico de fentanilo

El presidente de , , aseguró este jueves que lo primero que tratará con su homólogo chino, , en su reunión de la semana próxima será el tráfico de que se origina en el país asiático y que, según él, está empleando a Venezuela como parada intermedia antes de que la droga llegue a suelo estadounidense.

La primera pregunta que le voy a hacer es sobre fentanilo”, aseguró Trump en una semana redonda celebrada en la Casa Blanca sobre el los esfuerzos de su Administración para combatir el tráfico de drogas.

MIRA AQUÍ: La Casa Blanca anuncia reunión entre Trump y Xi para el 30 de octubre en Corea del Sur

Trump subrayó también que otro de los primeros temas que debe tratar con Xi en la reunión que tiene prevista en Corea del Sur el 30 de octubre es la negativa de Beijing de comprar soja estadounidense desde el pasado septiembre.

Ahora mismo (las autoridades chinas) están pagando un arancel del 20% por el fentanilo. Son miles y miles de millones de dólares. De hecho, el 1 de noviembre el arancel sobre China sube al 157%, un récord histórico. Y no queremos eso, porque no es sostenible para ellos. No pueden soportarlo. No queremos que tengan que pasar por eso”.

Al ser preguntado sobre si cree que las redes que trafican fentanilo a EE.UU. están usando territorio venezolano como etapa intermedia Trump respondió tajante “”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe desde el pasado verano y las supuestas narcolanchas que Washington ha destruido de manera extrajudicial desde entonces han disparado la presión sobre Venezuela, donde Trump ha asegurado que ha ordenado ya realizar operaciones encubiertas.

No estamos contentos con Venezuela por muchas razones, entre ellas las drogas, pero también porque han estado enviando a sus prisioneros a nuestro país durante años bajo la administración (de Joe) Biden, y ya no. Tenemos una frontera cerrada”, aseguró también el republicano, que insistió en acusar sin fundamento al Gobierno Maduro de impulsar la inmigración ilegal hacia EE.UU.

