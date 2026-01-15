Trump dice que logrará “un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás” en Gaza

Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
Terroristas de Hamás portan sus armas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, antes de la liberación de los rehenes israelíes el 22 de febrero de 2025. Foto: Bashar Taleb/AFP
El presidente estadounidense, , aseguró este jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para y que se logrará “un acuerdo integral de desmilitarización con , que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles” en el territorio.

Como anunció Steve Witkoff (enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania), hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza”, afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

El mandatario agregó que desde el alto el fuego, su equipo ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, alcanzando a la población civil a una velocidad y escala históricas.

El presidente explicó que, en su calidad de presidente de la Junta de Paz, respalda al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave durante su transición.

El miércoles los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.

También, afirmaron que dentro de dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

Esta semana, Witkoff anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento del Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

