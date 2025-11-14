Trump dice que los demócratas están promoviendo una “farsa” con el caso Epstein

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que la presión para revelar detalles de la red de abuso sexual de Jeffrey Epstein es una “farsa” promovida por los opositores demócratas.
“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.
Los republicanos que se unen a los pedidos por forzar la publicación de los archivos de Epstein son “blandos y tontos”, añadió.
Trump acusó el miércoles a los demócratas de tratar de “desviar” la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas”, afirmó Trump en Truth Social.
Congresistas demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”.
Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.
