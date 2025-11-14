El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar una orden ejecutiva sobre los niños y las familias de acogida en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de noviembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar una orden ejecutiva sobre los niños y las familias de acogida en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 13 de noviembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que los demócratas están promoviendo una “farsa” con el caso Epstein
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que los demócratas están promoviendo una “farsa” con el caso Epstein

Trump dice que los demócratas están promoviendo una “farsa” con el caso Epstein

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , afirmó el viernes que la presión para revelar detalles de la red de es una “farsa” promovida por los opositores demócratas.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Los republicanos que se unen a los pedidos por forzar la publicación de los archivos de Epstein son “blandos y tontos”, añadió.

PUEDES VER: El caso Epstein vuelve a perseguir a Trump: las nuevas revelaciones sobre el presidente que dividen al Partido Republicano

Trump acusó el miércoles a los demócratas de tratar de “desviar” la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas”, afirmó Trump en Truth Social.

Donald Trump y Jeffrey Epstein fueron amigos. (AFP).
Donald Trump y Jeffrey Epstein fueron amigos. (AFP).

Congresistas demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos en los que Epstein sugiere que Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas”.

y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles 12 de noviembre a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC