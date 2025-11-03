El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras camina por el Jardín Sur al llegar a la Casa Blanca en Washington D. C., el 2 de noviembre de 2025. Foto: Allison ROBBERT / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras camina por el Jardín Sur al llegar a la Casa Blanca en Washington D. C., el 2 de noviembre de 2025. Foto: Allison ROBBERT / AFP
Trump dice que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados
El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de como gobernante de Venezuela están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que , donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró Trump al programa “60 Minutes”, al responder una pregunta sobre si .

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Maduro, acusado de narcotráfico en , asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

Más de 15 ataques estadounidenses contra han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Washington aún no ha hecho pública ninguna evidencia de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que

