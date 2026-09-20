Donald Trump dijo el domingo que los hutíes de Yemen han aceptado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo aliado de Irán ha intensificado su guerra contra Arabia Saudita, aliado de Washington, informó Fox News.

El periodista de la cadena Trey Yingst, quien habla con frecuencia con Trump, dijo, citando al presidente, que Estados Unidos está “en comunicación constante con los hutíes y que ellos han acordado no luchar contra Estados Unidos”.

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Trump ya ha hecho antes la afirmación de que los hutíes se están conteniendo de atacar a las fuerzas estadounidenses en la región.

“Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros”, dijo Trump durante una visita a Irlanda el 12 de septiembre. “No quieren que vayamos tras ellos”.

Esta información llega en un momento en que los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudita.

Partidarios de las autoridades hutíes exhiben sus armas y portan pancartas con la imagen de la Kaaba y la leyenda "Por ella, ofrecemos voluntariamente nuestras almas" durante una protesta en Yemen, el 18 de septiembre de 2026. (Mohammed HUWAIS / AFP). / MOHAMMED HUWAIS

El grupo proiraní también han llevado a cabo una ofensiva rápida en Yemen, tomando amplias zonas de territorio del gobierno reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de Arabia Saudita.

Fox News informó de que Trump está decidiendo los siguientes pasos en el conflicto directo con Irán, desatado tras los ataques contra la república islámica de fuerzas estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Yingst dijo que Trump le comentó que “pasarán cosas grandes en un futuro no muy lejano” y que a los iraníes “más les vale comportarse”, ya que sopesa “volar o no su nación”.