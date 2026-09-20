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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 17 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia AFP

Donald Trump dijo el domingo que los hutíes de Yemen han aceptado no atacar a Estados Unidos, a pesar de que el grupo aliado de Irán ha intensificado su guerra contra Arabia Saudita, aliado de Washington, informó Fox News.

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