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María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE).
María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE).
/ RASTREO DE REDES
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que cuando la opositora venezolana María Corina Machado le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella “no se lo merecía”, al tiempo que volvió a subrayar que él ha resuelto varias guerras.

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