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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2026. Foto: KENT NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates”, aunque advirtió que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva muy bien con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

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