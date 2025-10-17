El presidente Donald Trump asegura que Nicolás Maduro le ha ofrecido "de todo" para no "meterse" con Estados Unidos. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Zurimar CAMPOS / AFP)
El presidente Donald Trump asegura que Nicolás Maduro le ha ofrecido "de todo" para no "meterse" con Estados Unidos.
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que el líder chavista, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” (fuck around) con Estados Unidos.

Información en desarrollo...

