Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados UnidosResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que el líder chavista, Nicolás Maduro, le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” (fuck around) con Estados Unidos.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC