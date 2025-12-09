Trump dice que Maduro tiene los “días contados” y no descarta una invasión terrestre a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).
El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, , tiene los días “contados” y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

“Sus días están contados”, declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?“, señaló.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el , ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como , ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de “narcoterroristas”.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Trump ha reiterado además en varias ocasiones que “pronto” comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

