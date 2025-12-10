El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump dice que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a la nobel de la Paz María Corina Machado
Trump dice que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a la nobel de la Paz María Corina Machado

Trump dice que “no estaría contento” si Venezuela detuviera a la nobel de la Paz María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, , advirtió este miércoles que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora , galardonada hoy con el Premio Nobel de la Paz.

“No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso”, respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida.

PUEDES VER: Hija de María Corina Machado: “Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela”

Trump dijo no saber “nada” de supuestos planes para detenerla, pero apuntó que Machado “fue muy amable” al dedicarle el cuando fue anunciado.

El republicano, quien suele reivindicar para sí mismo ese premio, apuntó que lo único que le motiva a resolver guerras es “salvar vidas” y no los galardones.

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. (Foto: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP).
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. (Foto: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP).
/ AFP VIDEOGRAPHICS

Machado, que durante el último año ha estado , no llegó este miércoles a tiempo para la ceremonia en la que fue galardonada con el Nobel en Oslo, pero aseguró que estará en la capital noruega en las próximas horas.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico The Wall Street Journal, Machado habría salido el martes de Venezuela en barco hacia Curazao para poder llegar a Noruega, en un trayecto secreto para evitar ser detenida por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

