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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de periodistas en la Casa Blanca el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum).
El presidente estadounidense Donald Trump responde a preguntas de periodistas en la Casa Blanca el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum).
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no frenará el desarrollo de la inteligencia artificial, al considerar que el país lleva la delantera a China y al resto del mundo en esta tecnología.

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