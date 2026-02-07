Trump dice que no pedirá disculpas por video que muestra a los Obama como simios

Escuchar
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Auditorio South Court del Edificio Ejecutivo Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que no pedirá disculpas por la publicación de un video en su cuenta oficial de Truth Social donde el expresidente Barack Obama (2009-2017), y la ex primera dama Michelle, fueron retratados como simios y el video fue posteriormente retirado de la plataforma tras recibir duras críticas por el contenido racista.

