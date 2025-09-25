El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras firma órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 25 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)
Donald Trump dice que “no permitirá” que Israel anexione Cisjordania: “Ya hemos tenido suficiente”
Donald Trump dice que “no permitirá” que Israel anexione Cisjordania: “Ya hemos tenido suficiente”

Donald Trump dice que “no permitirá” que Israel anexione Cisjordania: “Ya hemos tenido suficiente”

El presidente estadounidense, , declaró el jueves que no permitirá que su aliado clave, , anexe , tras las amenazas de algunos miembros del gabinete israelí de hacerlo para acabar con cualquier solución de dos estados.

No permitiré que Israel anexe Cisjordania”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”, zanjó.

MIRA AQUÍ: Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado de Palestina

La respuesta de Trump se produjo después de que se le preguntara si durante una reunión en las Naciones Unidas esta semana había prometido a los líderes árabes que impediría cualquier anexión.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido no permitir un Estado palestino y miembros de extrema derecha de su gabinete han amenazado con anexar Cisjordania en respuesta al reciente reconocimiento de un Estado palestino por varios países occidentales.

Al ser preguntado si había advertido a Netanyahu contra tal medida cuando hablaron el jueves por la mañana, dijo: “Sí, pero no voy a permitirlo”.

Trump también expresó optimismo sobre un acuerdo en Gaza.

MÁS INFORMACIÓN: La ofensiva de Israel en Gaza dejó al menos 83 palestinos muertos y 216 heridos el miércoles

Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, dijo Trump.

Netanyahu tiene previsto visitar la Casa Blanca el lunes, según funcionarios israelíes.

