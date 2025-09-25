Escucha la noticia
Donald Trump dice que “no permitirá” que Israel anexione Cisjordania: “Ya hemos tenido suficiente”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el jueves que no permitirá que su aliado clave, Israel, anexe Cisjordania, tras las amenazas de algunos miembros del gabinete israelí de hacerlo para acabar con cualquier solución de dos estados.
“No permitiré que Israel anexe Cisjordania”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”, zanjó.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Dos ministros israelíes de ultraderecha piden anexar Cisjordania tras reconocimiento del Estado de Palestina
La respuesta de Trump se produjo después de que se le preguntara si durante una reunión en las Naciones Unidas esta semana había prometido a los líderes árabes que impediría cualquier anexión.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido no permitir un Estado palestino y miembros de extrema derecha de su gabinete han amenazado con anexar Cisjordania en respuesta al reciente reconocimiento de un Estado palestino por varios países occidentales.
Al ser preguntado si había advertido a Netanyahu contra tal medida cuando hablaron el jueves por la mañana, dijo: “Sí, pero no voy a permitirlo”.
Trump también expresó optimismo sobre un acuerdo en Gaza.
MÁS INFORMACIÓN: La ofensiva de Israel en Gaza dejó al menos 83 palestinos muertos y 216 heridos el miércoles
“Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, dijo Trump.
Netanyahu tiene previsto visitar la Casa Blanca el lunes, según funcionarios israelíes.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump firma orden ejecutiva que hace efectivo el funcionamiento legal de TikTok en EE.UU.
- ¿Quién era Joshua Jahn, el presunto atacante contra una instalación del ICE en Dallas, y qué dice la nota que dejó?
- Asesinos transmitieron en vivo el crimen: ¿qué se sabe de la cruel muerte de tres chicas en Argentina atribuida a narcos peruanos?
- México: atacan cuartel militar durante protesta por desaparición de estudiantes de Ayotzinapa
- Casa Blanca amenaza con despidos masivos si demócratas no aprueban una extensión del gasto
Contenido sugerido
Contenido GEC