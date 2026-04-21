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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ALLISON ROBBERT
/ ALLISON ROBBERT / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

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