Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes, en Fort Bragg en Carolina del Norte. Foto: EFE/ La Casa Blanca
Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes, en Fort Bragg en Carolina del Norte. Foto: EFE/ La Casa Blanca
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que no tiene “nada que esconder” respecto al delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein y aseguró que está “exonerado”, en contraposición al expresidente Bill Clinton y a “muchos otros demócratas”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Trump dice que no tiene “nada que esconder” respecto a Epstein y que está “exonerado”
EEUU

Trump dice que no tiene “nada que esconder” respecto a Epstein y que está “exonerado”

Trump dice que Cuba es una “nación fallida” aunque no cree necesario un cambio de régimen
EEUU

Trump dice que Cuba es una “nación fallida” aunque no cree necesario un cambio de régimen

Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, dice Trump
EEUU

Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, dice Trump

Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar “rápido”
EEUU

Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar “rápido”