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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras miembros de organizaciones profesionales de policías y bomberos almuerzan en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 15 de octubre de 2026. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL
/ TOM BRENNER / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada “Madre de todas las bombas” (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

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