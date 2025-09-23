Trump dice que países de la OTAN deberían abatir aviones rusos que violen su espacio aéreo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que los países de la OTAN tienen que derribar los aviones rusos que violen su espacio aéreo, durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

“Sí, lo creo”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si los miembros de la OTAN tienen que abatir las naves rusas en caso de violación del territorio, después de que se hayan registrado una serie de incursiones de aviones y drones de Moscú en territorio de países miembros del tratado de defensa.

La OTAN urgió el martes a Rusia a detener la “escalada” de violaciones del espacio aéreo en su flanco oriental, después de que la alianza mantuviera conversaciones urgentes sobre la intrusión de cazas de combate sobre Estonia.

“Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben terminar”, afirmaron los 32 miembros de la alianza militar en un comunicado.

La OTAN subió el tono después de tres incursiones de drones o aviones de combate rusos en su espacio aéreo en menos de dos semanas.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 23 de septiembre de 2025. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFPT / TIMOTHY A. CLARY

Además de Zelensky, una de sus pocas reuniones privadas de Trump en Nueva York, su ciudad natal, será con el presidente de Argentina, Javier Milei, un aliado ideológico a cuyo gobierno podría apoyar económicamente.

La reunión Trump-Zelensky será la segunda desde que el primero invitó al presidente ruso, Vladimir Putin, a Alaska el 15 de agosto, una reunión que no supuso ningún avance sobre la guerra en Ucrania.

Rusia no solo ha mantenido su avalancha de ataques contra el territorio ucraniano durante el último mes, sino que ha llevado a cabo incursiones aéreas con drones en Polonia y Rumanía y cazas en Estonia, todos ellos países miembros de la OTAN.