Donald Trump dice que patrullará con la Guardia Nacional en Washington este jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

“Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo”, dijo Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan dentro de la estación NoMa-Gallaudet en Washington D. C., EE. UU., el 20 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Trump habló un día después de que su vicepresidente, JD Vance, fuera recibido con abucheos y gritos de “¡Liberen a DC!” —en referencia al Distrito de Columbia, el distrito federal que incluye Washington— durante su propio encuentro con las tropas desplegadas en la ciudad.

La Guardia Nacional de Washington D.C. movilizó 800 efectivos para la misión, mientras que los estados republicanos de Ohio, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental enviarán, en total, otros 1.200.

Políticos republicanos afirman que Washington, ciudad mayoritariamente demócrata, está plagada de delincuentes y personas sin hogar y tiene una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de Washington muestran descensos significativos en los delitos violentos entre 2023 y 2024, tras un aumento repentino después de la pandemia.

Además de enviar tropas a las calles, Trump ha buscado tomar el control total del departamento de policía de Washington, intentando marginar a su conducción.

El despliegue de tropas en la capital se produce después de que el presidente enviara en junio a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina para sofocar disturbios en Los Ángeles, California, provocados por las redadas migratorias.