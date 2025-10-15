Donald Trump dice que podría desplegar las fuerzas federales en San Francisco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que la próxima ciudad donde desplegaría a las fuerzas federales es San Francisco. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)
El presidente de , , dijo este viernes que podría desplegar las fuerzas federales en la ciudad de como parte de su plan de seguridad y control sobre ciudades gobernadas por demócratas, las cuales califica como violentas.

Trump calificó su plan de seguridad como “asombroso” y que “apenas está comenzando”, y sugirió que la próxima ciudad a la que podría arribar las fuerzas federales y la Guardia Nacional sería San Francisco.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos anuncia multa de 5.000 dólares por cruzar ilegalmente frontera con México

La sugerencia del mandatario se dio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dio detalles sobre los despliegues en otras ciudades como Washington D.C. y Chicago.

Vamos a ir a otras ciudades que no mencionamos a propósito”, puntualizó Trump.

Desde agosto, Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos indices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados.

El plan de Trump se ha centrado en Chicago desde el pasado 6 de septiembre con la operación Midway Biltz, liderada por la Patrulla Fronteriza, como parte de la oferta de campaña de deportaciones masivas de migrantes, lo que ha resultado en el arresto de más de 1.500 personas, según dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La tensión entre Estados Unidos y el gobierno colombiano se acrecentó este lunes 29 de septiembre, luego de que dos ministros renunciaron a la visa estadounidense y otros dos altos funcionarios fueron informados de que les fue retirada, al igual que ocurrió con el presidente Gustavo Petro. (AFP)
