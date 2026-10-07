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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 7 de octubre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 7 de octubre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que podría haberles hecho “cosas malas” a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, en alusión a la posibilidad de que los demócratas impulsen un juicio político contra él si ganan las elecciones al Congreso en noviembre.

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