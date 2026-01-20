La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald Trump dice que podría “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Donald Trump dice que podría “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

Donald Trump dice que podría “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , declaró este martes que podría “involucrar” de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, , en el futuro de Venezuela.

El mandatario republicano hizo esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, afirmó.

PUEDES VER: María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel de la Paz enmarcada como “gratitud”

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus “narcotraficantes y prisioneros”, situación que cambió tras la .

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, sostuvo Trump, quien agregó que ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar “inversiones masivas” en Venezuela, país que “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí”.

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE).
María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE).
/ RASTREO DE REDES

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro durante un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, , a Nueva York, donde ambos enfrentan cargos por narcotráfico.

Trump anunció entonces que su país gobernaría en Venezuela y posteriormente respaldó al nuevo Gobierno de , al asegurar que este está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.

Hasta ahora, Estados Unidos ha excluido del proceso de transición a Machado, al considerar que no cuenta con suficientes apoyos internos para liderar el país.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC