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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 5 de mayo de 2026. (EFE/EPA/TOM BRENNER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 5 de mayo de 2026. (EFE/EPA/TOM BRENNER)
/ TOM BRENNER / POOL
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el martes que suspende la operación militar estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz después de apenas un día, en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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