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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dan la mano antes de una reunión en la Zona Desmilitarizada (DMZ), el 30 de junio de 2019. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dan la mano antes de una reunión en la Zona Desmilitarizada (DMZ), el 30 de junio de 2019. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender este miércoles que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que acabe el año.

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