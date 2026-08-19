El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender este miércoles que prevé celebrar un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que acabe el año.

En un intercambio con los medios en el exterior de la Casa Blanca, a Trump le preguntaron si esperaba reunirse con ‘el mariscal’ hacia finales de año, a lo que el mandatario respondió “Sí, lo haré”, sin ofrecer más detalles al respecto.

Las palabras de Trump llegan días después de que Washington anunciara que reduce sus grandes maniobras militares estivales con Seúl -unos ejercicios que Pionyang considera un ensayo para invadir su territorio-, en aparente respuesta a la falta de apoyo del Gobierno surcoreano en la guerra con Irán.

También, pocas horas después de que el diario The Wall Street Journal asegurara que el mandatario está presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño, un encuentro que el rotativo apunta que podría producirse en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

A su vez, el republicano se negó a aclarar hoy si existe actualmente un intercambio epistolar entre él y Kim, pero insistió en que se lleva “muy bien” con él.

“Él tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca se debió permitir que eso sucediera. Nunca debieron permitirlo. Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido. Pero el caso es que las tiene”, explicó Trump, que añadió que a Kim “le irá muy bien” siempre y cuando haya “un presidente inteligente” en Washington.

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump cruzan al sur de la Línea de Demarcación Militar que divide Corea del Norte y Corea del Sur el 30 de junio de 2019. (Foto de Brendan Smialowski / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Por otra parte, Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano y una de sus principales asesoras, aseguró en una nota publicada por la agencia oficial de noticias KCNA que no tiene ninguna constancia de que exista ningún intercambio actualmente entre ambos líderes, aunque afirmó que la relación entre los dos “sigue siendo excelente”.

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim durante su primer mandato (2017-2021) para intentar alcanzar un acuerdo que condujera a la desnuclearización de la península coreana.

Las negociaciones terminaron sin acuerdo después de que el entonces presidente considerara insuficiente la propuesta de Pionyang, que posteriormente estrechó sus vínculos con Rusia.

VIDEO RECOMENDADO