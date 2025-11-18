Escucha la noticia
Trump dice que príncipe heredero de Arabia Saudita es “increíble en materia de derechos humanos”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Donald Trump elogió el martes el historial en materia de derechos humanos del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, al recibirlo en la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.
El asesinato de Khashoggi, columnista del Washington Post, en 2018, por agentes saudíes causó indignación internacional y enfrió las relaciones con Washington. “Hoy tenemos en la Oficina Oval a un hombre extremadamente respetado, un amigo mío desde hace mucho tiempo, un muy buen amigo mío”, dijo Trump junto al príncipe.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: El príncipe heredero de Arabia Saudita califica el ataque de Israel en Qatar como “acto criminal”
“Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Lo que ha logrado es increíble, en términos de derechos humanos y todo lo demás”, añadió Trump.
El príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó que el asesinato del columnista del Washington Post fue un “gran error”.
Trump tachó a Khashoggi como “extremadamente controvertido”. “A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas, te gustara o no te gustara, las cosas sucedieron, pero él (el príncipe) no sabía nada” sobre eso.
Bin Salmán aseguró que el asesinato, perpetrado por agentes saudíes en Turquía, “es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir”.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué significa que Estados Unidos anuncie que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista?
- ¿Por qué Trump abre la puerta a negociar con Maduro en pleno despliegue del USS Gerald R. Ford en el Caribe?
- Congreso de Estados Unidos se prepara para voto clave sobre el Caso Epstein este martes
- Israel dice que el plan de Trump para Gaza respaldado por la ONU traerá “paz y prosperidad”
Contenido sugerido
Contenido GEC