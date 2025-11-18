El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de noviembre de 2025. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Trump dice que príncipe heredero de Arabia Saudita es "increíble en materia de derechos humanos"
elogió el martes el historial en materia de derechos humanos del príncipe heredero de Arabia Saudita, , al recibirlo en la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

El , columnista del Washington Post, en 2018, por agentes saudíes causó indignación internacional y enfrió las relaciones con Washington. “Hoy tenemos en la Oficina Oval a un hombre extremadamente respetado, un amigo mío desde hace mucho tiempo, un muy buen amigo mío”, dijo Trump junto al príncipe.

PUEDES VER: El príncipe heredero de Arabia Saudita califica el ataque de Israel en Qatar como “acto criminal”

“Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Lo que ha logrado es increíble, en términos de derechos humanos y todo lo demás”, añadió Trump.

El príncipe heredero de afirmó que el asesinato del columnista del Washington Post fue un “gran error”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda al príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 18 de noviembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
. “A mucha gente no le gustaba ese caballero del que hablas, te gustara o no te gustara, las cosas sucedieron, pero él (el príncipe) no sabía nada” sobre eso.

Bin Salmán aseguró que el asesinato, perpetrado por agentes saudíes en Turquía, “es doloroso y es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir”.

