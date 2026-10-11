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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras camina hacia la residencia en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/RON SACHS / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras camina hacia la residencia en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/RON SACHS / POOL
/ RON SACHS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

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