El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una videollamada desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una videollamada desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que se considere el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que se considere el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”

Trump dice que se considere el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el “permanecerá cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre, en un momento de alta tensión entre los dos países.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

El mensaje se produce después de que el diario The New York Time, informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado ni negado oficialmente.

El secretario de Estado de EE.UU., , crítico del Gobierno de Maduro, participó en la llamada, en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para su encuentro

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.

Captura de video tomado de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración desde Palm Beach. Foto: EFE/ Casa Blanca
Captura de video tomado de una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración desde Palm Beach. Foto: EFE/ Casa Blanca

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera en la zona.

La advertencia se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado varios muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, a Maduro.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este miércoles 26 de noviembre que son bienvenidas las conversaciones directas entre el líder chavista venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha defendido que sus contactos con el líder chavista son para "salvar muchas vidas". (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC