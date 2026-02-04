Trump dice que se podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios

Escuchar
El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH

El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH

El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
El presidente Donald Trump habla con los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que ha aprendido que se podría usar un enfoque “un poco más suave” en los operativos migratorios, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en medio de las protestas por las redadas en Minneapolis (Minnesota) el mes pasado.

