El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) aseguró este jueves que se sentiría “honrado” de recibir el apoyo del aspirante independiente Robert Kennedy Jr., de quien este viernes se rumorea que abandonará su aspiración personal a la Presidencia.

“Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un tipo un poco diferente, un tipo muy inteligente, una muy buena persona. Si me respaldara me sentiría honrado por ello, me sentiría muy honrado. Tiene el corazón en el lugar correcto. Es una persona respetada”, dijo en una entrevista telefónica en la cadena Fox News.

El canal CNN avanzó este miércoles que hay conversaciones en curso entre el equipo de Trump y el entorno de Kennedy Jr. para que este último respalde al expresidente y se presente en el mitin que Trump tendrá el viernes por la noche en Arizona.

El retiro de Kennedy Jr.

Hijo del ex fiscal general Robert Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados, Robert Kennedy Jr., de 70 años, anunció en abril de 2023 su candidatura a las primarias demócratas de cara a competir en las presidenciales del 5 de noviembre, en un claro desafío al presidente, Joe Biden.

Kennedy Jr. se retiró de esos comicios internos en octubre para presentarse como candidato independiente.

Biden, por su parte, ganó las primarias demócratas pero en julio renunció a presentarse a la reelección en favor de la vicepresidenta, Kamala Harris, que este jueves por la noche en la Convención Nacional Demócrata de Chicago aceptará formalmente la nominación.

Trump denunció en Fox News el trato que los demócratas otorgaron a Kennedy Jr.: “Lo trataron muy mal. Fueron muy duros y lo echaron. Básicamente le hicieron imposible que compitiera en las primarias. Creo que habría superado a Biden, porque Biden es muy malo como presidente”.

Las fuentes consultadas por CNN dijeron que las discusiones entre los aliados y asesores de Trump y el equipo de Kennedy Jr. comenzaron antes de la Convención Nacional Republicana, celebrada en julio en Milwaukee y en la que el expresidente republicano fue nominado oficialmente como candidato.