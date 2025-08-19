El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los periodistas en la entrada del Salón Oval, en Washington, el 18 de agosto de 2025. (Foto de Octavio Guzmán / EFE)
Trump dice que sin ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en "cuatro semanas"
Trump dice que sin ataque de EE.UU. Irán habría tenido armas nucleares en "cuatro semanas"

El presidente de , , dijo este martes que si su país no hubiera bombardeado instalaciones del programa nuclear iraní el pasado 21 de junio, hubiera tenido armas nucleares en cuatro semanas y que los ayatolás “las habrían usado”.

Por cierto, creo que habrían tenido armas nucleares en un período de cuatro semanas”, dijo Trump en el cierre de una entrevista en el programa radial del analista conservador Mark Levit, transmitido en su propia página digital.

MIRA AQUÍ: Donald Trump dice que quiere ver “qué sucede” en la reunión bilateral entre Zelensky y Putin

El comentario del mandatario estadounidense es en referencia a la “Operación Martillo de Medianoche” ejecutada por la Fuerza Aérea norteamericana sobre tres instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, como respuesta a los ataques de Irán contra Israel, que bombardeó en primera instancia estos mismos sitios y asesinó a figuras de peso de la Guardia Republicana.

Trump aseguró que el Organismo Internacional de la Energía (OIEA) le dijo que las bases nucleares iraníes “ya no existen” y que “tal vez puedan volver a empezar (a desarrollar armas), pero que no lo están haciendo”.

Sin embargo, el propio OIEA y otros expertos han puesto en duda el alcance de los daños infligidos por dicho ataque y dudan sobre la posibilidad de que el programa atómico iraní haya quedado inservible.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

