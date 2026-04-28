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El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña comparten una broma antes de una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Aaron Schwartz / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña comparten una broma antes de una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el discurso pronunciado por el rey Carlos III del Reino Unido fue “magnífico” y reconoció que le generó “envidia”, durante el recibimiento oficial en la Casa Blanca en el inicio de la visita de Estado del monarca británico.

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