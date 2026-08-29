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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 24 de agosto de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado la existencia de sondeos que muestran que él es “seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente” que haya gobernado el país, afirmación que basa en una reciente encuesta en torno a la influencia que el mandatario ejerce sobre el Partido Republicano.

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