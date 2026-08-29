El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado la existencia de sondeos que muestran que él es “seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente” que haya gobernado el país, afirmación que basa en una reciente encuesta en torno a la influencia que el mandatario ejerce sobre el Partido Republicano.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump cargó contra la cadena CNN, blanco habitual de las críticas del presidente estadounidense, pero defendió a Harry Enten, analista jefe de datos en la emisora, donde además es presentador del podcast ‘Margins of Error’ (‘Márgenes de error’), porque difundió datos de ese reciente sondeo entre bases republicanas.

“La mejor persona en CNN es el encuestador Harry Enten, porque estuvo dispuesto a demostrar que Donald J. Trump es seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente. Tiene credibilidad (¡No lo despidan!)”, afirmó el magnate neoyorquino en su mensaje.

La consulta realizada conjuntamente por CNN y la empresa especializada SSRS en mayo entre algo más de 1.200 adultos que se declararon republicanos mostró que Trump es el más admirado de los presidentes entre el 53 % de los consultados, frente a Ronald Reagan, con el 18 %, Abraham Lincoln, con el 8 %, o George Washington, con el 5 %.

“Esto es una dosis de realidad; Donald Trump sigue siendo el sol alrededor del cual giran los planetas del Partido Republicano”, aseguró al presentar los datos en CNN Enten, que también citó otra encuesta realizada por la Universidad de Elon que arroja resultados similares.

Aunque esos datos muestran que Trump es más de seis veces más admirado entre los votantes republicanos actualmente, el sondeo deja fuera a todos aquellos adultos que dicen no ser seguidores del partido del actual inquilino de la Casa Blanca.

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