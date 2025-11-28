Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo”

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el magnate republicano en redes sociales.

También amenazó con revocar “millones” de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con “expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.

Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Miembros de la Guardia Nacional se encuentran cerca de la escena donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington, DC, EE. UU., el 26 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

El ataque, descrito por las autoridades como una “emboscada”, se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. “Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.