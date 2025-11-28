El presidente estadounidense Donald Trump participa en una videollamada con miembros del ejército desde su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025, durante las vacaciones de Acción de Gracias. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump participa en una videollamada con miembros del ejército desde su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025, durante las vacaciones de Acción de Gracias. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo”
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo”

Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente afirmó el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente , uno de los cuales murió.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, escribió el magnate republicano en redes sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump califica como “acto de terror” tiroteo contra miembros de Guardia Nacional en Washington

También amenazó con revocar “millones” de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con “expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.

Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente , de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

Miembros de la Guardia Nacional se encuentran cerca de la escena donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington, DC, EE. UU., el 26 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Miembros de la Guardia Nacional se encuentran cerca de la escena donde dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados en Washington, DC, EE. UU., el 26 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

El ataque, descrito por las autoridades como una “emboscada”, se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la a la ciudad. “Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”, sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC