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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para intervenir en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto Sioux Gateway, en Sioux City, Iowa, el 22 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para intervenir en un mitin de campaña para las elecciones de mitad de mandato en el aeropuerto Sioux Gateway, en Sioux City, Iowa, el 22 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que “tiene derecho” a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque, sostuvo, le hicieron “trampa” en los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y volvió a insistir en que ha ganado tres veces la Presidencia.

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