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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de partir de la Casa Blanca rumbo a China, en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que planteó a su homólogo chino, Xi Jinping, el caso del magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai, aunque admitió que se trata de un asunto “difícil” para Beijing.

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