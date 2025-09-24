El giro inesperado de Trump: ¿Por qué pasó de minimizar a Ucrania a anunciar su posible victoria sobre Rusia?

Trump se reunió en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza esta semana.

Luego, Trump escribió en Truth Social que, tras comprender mejor la situación económica y militar de Ucrania y Rusia, había llegado a la conclusión de que “Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original... Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

“Esto no distingue a Rusia. De hecho, los hace parecer un ‘tigre de papel’. Cuando los habitantes de Moscú y de todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de Rusia descubran la verdadera naturaleza de esta guerra, la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se forman, y todo lo que ocurre en su economía de guerra, donde la mayor parte del dinero se gasta en combatir a Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas. ¡Mucha suerte a todos!“, sostuvo Trump en su extenso mensaje.

Al hablar de la recuperación de toda Ucrania en su forma original, probablemente Trump se refiere a las fronteras internacionalmente reconocidas de ese país en 1991, cuando se independizó de la Unión Soviética.

Desde que asumió el cargo de presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, es la primera vez que Trump sugiere que Ucrania podría recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado, incluída la península de Crimea, que fue anexada por Putin en el 2014.

Zelensky expresó su satisfacción por el cambio de posición de Trump. “Comprende claramente la situación y está bien informado sobre todos los aspectos de esta guerra”, dijo.

Actualmente, Rusia controla aproximadamente el 20 % del territorio de Ucrania.

Los rusos dominan la totalidad de Crimea, el 99% de Lugansk, el 75% de Donetsk, y gran parte de Zaporizhzhia y Kherson.

El territorio ucraniano controlado por los rusos. (AFP).

Para terminar la guerra, Putin exige que se le entregue la totalidad de esos cinco territorios y que Ucrania se abstenga de entrar en la OTAN.

Ucrania ha dicho que no cederá ningún territorio.

Trump también respaldó el derecho de los Estados miembros de la OTAN a derribar aviones de combate rusos que violen su espacio aéreo, en respuesta a una serie de incursiones rusas recientes en Polonia con drones y en Estonia con aviones de combate.

Fuerzas militares de Polonia cargan un dron ruso en la aldea de Wohyn, este de Polonia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/WOJTEK JARGILO). / WOJTEK JARGILO

El presidente de Estados Unidos remarcó que su país seguirá suministrando armas a la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL), iniciativa de la OTAN mediante la cual los Estados europeos compran armas de fabricación estadounidense para entregárselas a Kiev.

Rusia reaccionó el miércoles y afirmó que no tiene más opción que proseguir con su ofensiva en Ucrania.

“Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la radio RBC.

“Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa”, enfatizó Peskov.

¿Podrá Ucrania ganar la guerra?

Rescatistas ucranianos transportan el cuerpo de una víctima de un ataque con misiles rusos en Kiev el 28 de agosto de 2025. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

Para el analista internacional Francesco Tucci, el giro de 180 grados en el discurso de Trump con respecto a la guerra es una reacción a la frustración del republicano por la falta de avances en las negociaciones con Putin.

Tucci sostuvo que Trump, conocido por su temperamento impredecible, endurece su postura tras constatar que Moscú no ha cedido en ningún punto, mientras que Zelensky sí aceptó hacer concesiones, como el acuerdo con Estados Unidos sobre tierras raras.

“Creo que el punto de quiebre fue la cumbre de Alaska del 15 de agosto. Hay cero resultados de esta reunión, no desembocó en nada”, dijo Tucci a El Comercio.

A la frustración por Alaska se suma la presión de los aliados de la OTAN, preocupados por las reiteradas incursiones rusas en el espacio aéreo europeo, manifestó Tucci.

Volodymyr Zelensky y Donald Trump protagonizaron un tenso intercambio en el Despacho Oval de la Casa Blanca frente a la prensa. (SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

El analista destacó el cambio radical de la relación de Trump con Zelensky. “Si antes lo descalificaba públicamente, incluso lo humilló en la Casa Blanca, ahora parece ser su aliado de hierro. Trump es bastante temperamental”.

¿Pero en las condiciones actuales, Ucrania será capaz de recuperar su territorio?

Tucci lo duda, pues remarcó que tiene un problema clave, que es la falta de soldados. Dijo también que el país ha sufrido grandes pérdidas en el frente de guerra debido a la complejidad del campo de batalla, donde los rusos han emplazado artillería pesada, han minado extensos territorios y usan drones para neutralizar al enemigo.

“Todo ello hace que no se pueda pronosticar una contraofensiva ucraniana eficaz bajo las condiciones actuales”, enfatizó.

En cuanto a si la nueva postura de Trump significará la entrega directa de más armas a Ucrania, Tucci recordó que el republicano no quiere que Estados Unidos gaste más en la defensa europea.

Tucci sostuvo que Trump seguirá presionando a los países europeos para aumentar su gasto en defensa hasta un 5 % del PBI, mientras Estados Unidos busca reducir su carga financiera sin perder influencia global.

Entonces, consideró que el viraje de Trump refleja más una estrategia política y de presión que una garantía real de que Ucrania pueda recuperar todos sus territorios ocupados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Cronología: Trump, Putin y la guerra en Ucrania (2023-2025)

🟠 Campaña electoral (2023-2024)

Promesa central: “Pondré fin a la guerra en 24 horas”.

“Pondré fin a la guerra en 24 horas”. Mensaje repetido en mítines: “Quiero que dejen de morir rusos y ucranianos”.

🟠 Enero 2025 – Asume la presidencia

Discurso inaugural: “Traeré unidad y detendré todas las guerras”.

“Traeré unidad y detendré todas las guerras”. Amenaza inicial de sanciones si Rusia no aceptaba negociar.

🟠 Febrero 2025 – Cumbre en Arabia Saudita

Llamada con Putin y primeras negociaciones.

Promesa matizada: “Mi frase de las 24 horas fue un poco sarcástica”.

🟠 Primavera 2025

Presiona a Europa: pide que la OTAN gaste 5 % del PBI en defensa.

Reconoce que Rusia “no ha cedido nada” en las negociaciones.

🟠 Agosto 2025 – Reunión en Alaska

Trump evalúa fórmulas de “intercambio de territorios” para la paz.

Señales de frustración: acusa a Moscú de dilatar las conversaciones.

🟠 23 de septiembre de 2025

Giro radical: “Ucrania puede recuperar todo su territorio”.

“Ucrania puede recuperar todo su territorio”. Asegura que, con apoyo europeo y paciencia, Kiev puede ganar la guerra.

