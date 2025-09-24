Escucha la noticia
El giro inesperado de Trump: ¿Por qué pasó de minimizar a Ucrania a anunciar su posible victoria sobre Rusia?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, en lo que representa un cambio radical respecto de sus declaraciones anteriores, cuando presionaba a Kiev para que haga concesiones territoriales para poner fin a la guerra, en sintonía con lo que exige Vladimir Putin. Y no solo eso, el republicano también se mostró a favor de que la OTAN derribe los aviones rusos que invadan su espacio aéreo, tal como ocurrió con Estonia la semana pasada.
TE PUEDE INTERESAR
- Zelensky advierte que ser miembro de la OTAN no garantizaría la seguridad de Ucrania
- Un dron lanzado desde Yemen impacta en sur de Israel y deja 20 heridos, dos de ellos graves
- La esposa del presidente del Gobierno español, más cerca de ser enjuiciada
- Estados Unidos: tiroteo en oficina del ICE en Dallas deja al menos tres muertos y varios heridos
- Alumno de 14 años que apuñaló a una maestra en Francia era admirador de Hitler y de las armas