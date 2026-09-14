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Resumen

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El expresidente Donald Trump habla durante la reunión anual del Comité Estatal Republicano de New Hampshire. Foto: AP/Reba Saldanha
El expresidente Donald Trump habla durante la reunión anual del Comité Estatal Republicano de New Hampshire. Foto: AP/Reba Saldanha
/ AP/Reba Saldanha
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que Ucrania y Rusia acordaron no atacar sus infraestructuras energéticas respectivas, un día después de que reprendiera a Kiev por golpear refinerías de petróleo rusas.

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