Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de junio de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de junio de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que se había alcanzado un “muy buen acuerdo” con Irán y anunció que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa, un giro radical apenas horas después de amenazar con nuevos ataque.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.