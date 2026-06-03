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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Estados Unidos y Irán podrían alcanzar un acuerdo de paz “durante el fin de semana”.

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