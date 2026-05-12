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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

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