El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que el gobierno interino de Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos serán “controlados” por él.

Las autoridades interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos (...), para garantizar que se use en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Información en desarrollo...

